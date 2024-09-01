מועדון המתנדבים כי למי שנותן, מגיע יותר!

מתנדבים מקבלים 30 אג' הנחה על כל ליטר דלק, מה שמקל על הוצאות הנסיעה ומאפשר להמשיך בעשייה מבלי לחשוב פעמיים.
חברי המועדון נהנים מגישה לחנות מוצרים ייחודית שמציעה ציוד ואביזרים במחירים בלעדיים, המותאמים במיוחד לצרכים של מתנדבים.
הכרטיס נבנה בהתאמה אישית למתנדבים, עם הטבות המותאמות לאורח חיים של נתינה. מתנדבים נהנים מהנחות במגוון רחב של תחומים.
חברי המועדון מקבלים 75 ש"ח מתנה לחניונים ושטיפות רכבים, וחניות במחיר מוזל. זה מקל על התחזוקה והשימוש ברכב בזמן ההתנדבות.
כל שימוש בכרטיס מחזיר למתנדבים בצורת עוד הטבות ייחודיות, כך שככל שמשתמשים יותר בכרטיס, נהנים יותר מהטבות נוספות שמיועדות אך ורק למתנדבים.
הכרטיס מאפשר השתתפות באירועים סגורים, ימי כיף ופסטיבלים שמיועדים למתנדבים ומשפחותיהם, מה שמחזק את תחושת השייכות לקהילה.
מעת לעת המועדון מחלק כרטיסים חינם להופעות הגדולות בישראל, כהוקרה למתנדבים והענקת חוויות מיוחדות.
הכרטיס מייצג ערכים של נתינה והשתתפות בקהילה, ובונה קהילה חזקה ומלוכדת של אנשים שמקדישים מעצמם למען אחרים.
כרטיס האשראי של מועדון המתנדבים הוא הרבה יותר מכרטיס תשלום – הוא אמצעי להוקיר ולהעריך את כל מה שאתם עושים למען הקהילה.
לאחר השארת הפרטים תעברו לדף המשך התהליך להנפקת כרטיס האשראי מול ישראכרט
הנפקה דיגיטלית: תעברו לדף של ישראכרט תמלאו שם שוב את הפרטים שלכם ותמתינו לאישור.
מרגע קבלת האישור על הכרטיס והצטרפותכם למועדון תקבלו את מספר הכרטיס שלכם ותוכלו להתחיל להשתמש ולצבור בו החזר כספי באופן מיידי,לצרף אותו לארנק בנייד ולבצע עסקאות בחנויות ובאונליין עד שתקבלו את הכרטיס הפיזי בדואר.
כי למי שנותן מגיע יותר!