מועדון המתנדבים כי למי שנותן, מגיע יותר!

כרטיס האשראי של מועדון ההטבות הייחודי לקהילת המתנדבים, המתנדבות ובני/ות זוגם שמטרתו להוקיר ולהצדיע לכם, הפועלים ללא לאות, למען אזרחי מדינת ישראל.

הצטרפו לעשרות אלפי המתנדבים שנהנים מההטבות!

הבית של המתנדבים

מצטרפים עוד היום לכרטיס אשראי של מועדון המתנדבים בישראכרט ונהנים ממאות הטבות, מתנת הצטרפות, פטור מדמי כרטיס ועוד...

מתנת הצטרפות

מצטרפים למועדון המתנדבים ומקבלים מתנת הצטרפות, שובר על סך ₪100 לרכישה במגוון רשתות

הטבות בעסקאות
ומשיכת מט"ח

50% הנחה מעמלת עסקאות ומשיכת מט"ח בחו"ל בכל מטבעות העולם, לפי שער יציג*

הטבה בביטוח
נסיעות לחו"ל

הטבה בביטוח נסיעות לחו"ל - מפעילים ומקבלים 5 ימי ביטוח חינם - לפני כל נסיעה לחו"ל

פטור מדמי כרטיס

פטור קבוע מדמי כרטיס - הטבה בדמי הכרטיס כל עוד הכרטיס משוייך למועדון המתנדבים

החזר כספי בקניות אונליין

לא קונים אונליין בלי TOP Cash החזר כספי בקניות מהאתרים המובילים בארץ ובעולם

הנחות במעמד החיוב

במגוון בתי עסק בפריסה ארצית והטבות נוספות של מועדון MYCORPORATE

אז אילו הטבות תקבלו בנוסף?

כרטיס האשראי של מועדון המתנדבים וישראכרט מציע יתרונות ייחודיים שמתאימים בדיוק לצרכים ולתחומי העניין של מתנדבים, עם ערכים שאין לאף מועדון אחר:

מסלול דלק בהנחה

מתנדבים מקבלים 30 אג' הנחה על כל ליטר דלק, מה שמקל על הוצאות הנסיעה ומאפשר להמשיך בעשייה מבלי לחשוב פעמיים.

חנות מוצרים למתנדבים

חברי המועדון נהנים מגישה לחנות מוצרים ייחודית שמציעה ציוד ואביזרים במחירים בלעדיים, המותאמים במיוחד לצרכים של מתנדבים.

הטבות ייחודיות למתנדבים

הכרטיס נבנה בהתאמה אישית למתנדבים, עם הטבות המותאמות לאורח חיים של נתינה. מתנדבים נהנים מהנחות במגוון רחב של תחומים.

מסלול המתנדבים של Cello

חברי המועדון מקבלים 75 ש"ח מתנה לחניונים ושטיפות רכבים, וחניות במחיר מוזל. זה מקל על התחזוקה והשימוש ברכב בזמן ההתנדבות.

החזר נוסף למתנדבים

כל שימוש בכרטיס מחזיר למתנדבים בצורת עוד הטבות ייחודיות, כך שככל שמשתמשים יותר בכרטיס, נהנים יותר מהטבות נוספות שמיועדות אך ורק למתנדבים.

גישה לאירועים ופעילויות ייחודיים

הכרטיס מאפשר השתתפות באירועים סגורים, ימי כיף ופסטיבלים שמיועדים למתנדבים ומשפחותיהם, מה שמחזק את תחושת השייכות לקהילה.

כרטיסים חינם להופעות

מעת לעת המועדון מחלק כרטיסים חינם להופעות הגדולות בישראל, כהוקרה למתנדבים והענקת חוויות מיוחדות.

כרטיס אשראי של קהילה

הכרטיס מייצג ערכים של נתינה והשתתפות בקהילה, ובונה קהילה חזקה ומלוכדת של אנשים שמקדישים מעצמם למען אחרים.

שמעתם על האתר/חנות שלנו?

שפתוח לחברי המועדון בלבד עם מבצעים בלעדיים!

כרטיס האשראי של מועדון המתנדבים הוא הרבה יותר מכרטיס תשלום – הוא אמצעי להוקיר ולהעריך את כל מה שאתם עושים למען הקהילה.

למי שנותן, מגיע יותר!

איך זה בעצם עובד?

01

משאירים פרטים בטופס

לאחר השארת הפרטים תעברו לדף המשך התהליך להנפקת כרטיס האשראי מול ישראכרט

02

מצטרפים למועדון ומנפיקים כרטיס

הנפקה דיגיטלית: תעברו לדף של ישראכרט תמלאו שם שוב את הפרטים שלכם ותמתינו לאישור.

03

קבלת הכרטיס והפעלתו

מרגע קבלת האישור על הכרטיס והצטרפותכם למועדון תקבלו את מספר הכרטיס שלכם ותוכלו להתחיל להשתמש ולצבור בו החזר כספי באופן מיידי,לצרף אותו לארנק בנייד ולבצע עסקאות בחנויות ובאונליין עד שתקבלו את הכרטיס הפיזי בדואר.

 כי למי שנותן מגיע יותר!

הטבה בדמי כרטיס - במסגרת חברותך במועדון הנך זכאי ל- 100% הנחה בדמי כרטיס עד להודעה חדשה. מתנת הצטרפות - 100 ₪ למבחר רשתות ובתי קפה, רשתות אופנה ,ספורט, מוצרים לבית, מתנות ועוד, מתנת ההצטרפות תוענק לאחר שימוש ראשון בכרטיס, בכל פניה הקשורה למתנת ההצטרפות יש לפנות לשירות הלקוחות של המועדון בכתובת המייל: office@mitnadvim4u.com . הטבת ביטוח נסיעות לחו"ל - ללקוחות תושבי ישראל, עד גיל 85 ללא הגבלה במספר הנסיעות, בכל נסיעה עד 5 ימי ביטוח חינם בכפוף לתקנון ולתנאי הפוליסה המלאים. יש להפעיל את הביטוח לפני כל נסיעה לחו"ל באתר האינטרנט באזור חו"ל או בטלפון: 03-6381919 או 03-6364686 . ההטבות הינן למשלמים בכרטיס ישראכרט המונפק ע"י ישראכרט. הטבה בעמלות מט"ח -50% הנחה בעמלת עסקאות במטבע חוץ על רכישות בחו"ל ובאתרי אונליין בינלאומיים. ההנחה תינתן מהעמלה המופיעה בתעריפון המנפיקה לאחר ההנחה (יחושב ע"פ שער יציג) . מטבע חיוב - חיוב שקלי. הטבה בעמלות המרה כוללות עמלת משיכת מזומן בחוץ לארץ ממכשיר אוטומטי/דלפק. שירות TOPCASH ניתן על ידי חברת קאשדו וטכנולוגיות בע״מ, בכפוף לתנאים המפורטים באתר. ישראכרט תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את ההטבות האמורות לעיל, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן ככל שההטבה קשורה לצד ג' כלשהו ההטבה תשתנה/תבוטל בהתאם ובכפוף להסכמים הקיימים לישראכרט בע״מ עם צדדי ג' – נותני ההטבות הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ . אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 01/2025

