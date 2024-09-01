מועדון המתנדבים כי למי שנותן, מגיע יותר!

הטבה בדמי כרטיס - במסגרת חברותך במועדון הנך זכאי ל- 100% הנחה בדמי כרטיס עד להודעה חדשה. מתנת הצטרפות - 100 ₪ למבחר רשתות ובתי קפה, רשתות אופנה ,ספורט, מוצרים לבית, מתנות ועוד, מתנת ההצטרפות תוענק לאחר שימוש ראשון בכרטיס, בכל פניה הקשורה למתנת ההצטרפות יש לפנות לשירות הלקוחות של המועדון בכתובת המייל: office@mitnadvim4u.com . הטבת ביטוח נסיעות לחו"ל - ללקוחות תושבי ישראל, עד גיל 85 ללא הגבלה במספר הנסיעות, בכל נסיעה עד 5 ימי ביטוח חינם בכפוף לתקנון ולתנאי הפוליסה המלאים. יש להפעיל את הביטוח לפני כל נסיעה לחו"ל באתר האינטרנט באזור חו"ל או בטלפון: 03-6381919 או 03-6364686 . ההטבות הינן למשלמים בכרטיס ישראכרט המונפק ע"י ישראכרט. הטבה בעמלות מט"ח -50% הנחה בעמלת עסקאות במטבע חוץ על רכישות בחו"ל ובאתרי אונליין בינלאומיים. ההנחה תינתן מהעמלה המופיעה בתעריפון המנפיקה לאחר ההנחה (יחושב ע"פ שער יציג) . מטבע חיוב - חיוב שקלי. הטבה בעמלות המרה כוללות עמלת משיכת מזומן בחוץ לארץ ממכשיר אוטומטי/דלפק. שירות TOPCASH ניתן על ידי חברת קאשדו וטכנולוגיות בע״מ, בכפוף לתנאים המפורטים באתר. ישראכרט תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את ההטבות האמורות לעיל, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן ככל שההטבה קשורה לצד ג' כלשהו ההטבה תשתנה/תבוטל בהתאם ובכפוף להסכמים הקיימים לישראכרט בע״מ עם צדדי ג' – נותני ההטבות הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ . אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 01/2025